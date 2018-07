Dilma diz que agressões verbais não irão abatê-la

Dilma disse que em sua vida já teve que suportar agressões físicas "quase insuportáveis", referindo-se às torturas sofridas quando esteve presa durante a ditadura, e que não serão agressões verbais que a abaterão ou a farão se atemorizar.

"Quero dizer e reiterar para vocês: não serão xingamentos que vão me intimidar ou me atemorizar, não me abaterei por isso", disse a presidente em discurso na cerimônia de inauguração de trecho do BRT Expresso DF Eixo Sul.

Durante o jogo Brasil X Croácia torcedores presentes na Arena Corinthians gritaram "Ei, Dilma, vai tomar no c...".

A presidente enfrenta baixa popularidade e tem caído nas pesquisas de intenção de voto para a eleição de outubro.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)