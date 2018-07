Dilma diz que aumentará verba ao metrô de Porto Alegre A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta sexta-feira, em entrevista a rádios do Rio Grande do Sul, que o governo federal aumentará o volume de recursos para o projeto do metrô de Porto Alegre. "Estamos discutindo com o prefeito de Porto Alegre a destinação de recursos para o metrô", afirmou.