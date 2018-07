Dilma diz que Brasil está preparado para ter mulher presidente

"Muitas vezes me perguntam se o Brasil está preparado para ter uma mulher presidenta. Eu digo a vocês que não só o Brasil está preparado, mas as mulheres estão preparadas", afirmou Dilma em discurso para uma plateia formada em sua maioria por mulheres em evento no Rio de Janeiro.

O discurso de Dilma, pré-candidata do PT à Presidência, foi interrompido algumas vezes pela plateia, que gritou "Dilma presidente".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou depois da ministra e alertou que ela pode ser vítima de preconceito de uma sociedade machista. Porém, ele considera que as mulheres estão habilitadas a comandar o país.

"Acho que eu não poderia dar uma demonstração de apreço mais forte pela luta das mulheres desse país do que indicar ao meu partido e aos meus aliados para me substituir nada mais nada menos do que uma mulher presidente, uma mulher de luta e que já provou do que ela é capaz", disse Lula.

"Preparem-se porque o preconceito continua e contra a mulher ainda é muito forte. Certamente uma sociedade machista como a nossa ainda não está 100 por cento preparada para ver uma mulher prefeita e presidente da República...Se uma mulher é capaz de parir um político, por que também não é capaz de parir uma administração mais competente do que o político que ela conseguiu colocar no mundo?".

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)