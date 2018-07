Dilma diz que Brasil terá crescimento sustentável em 2013

Dilma espera que a economia do país se recupere em 2013, após um 2012 ruim, ano em que a expansão deve ser de cerca de 1 por cento, apesar da série de incentivos anunciados pelo governo e a redução da Selic à mínima histórica de 7,25 por cento ao ano.

A crise internacional é um dos fatores apontados pelo governo para o mau desempenho, que defende que a recuperação já está em curso.

"2013 será um ano em que nós teremos aquele crescimento sério, sustentável e sistemático", disse Dilma em cerimônia em São Julião, no Piauí, onde visitou obras de uma adutora.

"2013 vai ser o ano que nós vamos colher muitas coisas que nós plantamos. Vai ser o ano em que nós vamos plantar ainda mais do que iremos colher", disse.

Entre as medidas tomadas pelo governo, estão a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para produtos da chamada linha branca e automóveis e a desoneração de folha de pagamento em diversos setores.

No final do ano passado, Dilma disse esperar que as medidas tivessem seus efeitos plenos neste ano.

Além do desafio de fazer o país crescer, a presidente Dilma enfrentou ainda no início deste ano desconfiança em torno da garantia do abastecimento de energia, em meio aos menores níveis dos reservatórios das hidrelétricas do país em dez anos.

Horas antes de Dilma chegar ao Piauí, um defeito em um transformador da Chesf ocasionou a interrupção do fornecimento de energia em 33 municípios no Piauí, inclusive toda a capital, Teresina.

(Por Hugo Bachega, em Brasília)