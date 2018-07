Dilma diz que brasileiros podem fazer 'boa' Copa e Olimpíada

A declaração ocorreu durante cerimônia em que recebeu a delegação brasileira dos medalhistas dos Jogos Militares, realizados neste mês no Rio de Janeiro.

"Foi uma demonstração de trabalho de equipe, e trabalho de equipe todo mundo joga junto. E alguns recebem a medalha em nome de todos", afirmou.

"É um momento importante para o Brasil e mostra que podemos fazer uma boa Copa do Mundo e uma boa Olimpíada", disse Dilma durante o evento, no Palácio do Planalto.

"Vocês vão estar entre os atletas que vão participar da Copa do Mundo e das Olimpíadas e faz parte da missão do Brasil ajudar vocês a chegar lá", disse ela, referindo-se aos militares medalhistas.

O Brasil sediará a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. No ano que vem, a Olimpíada será realizada em Londres.