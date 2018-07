Dilma diz que educação é a prioridade do Brasil

A presidente exaltou o papel das universidades comunitárias e disse que o modelo deve ser expandido. Segundo ela, "ser um produto de uma ação de cooperação da sociedade, que se organizou, se esforçou e criou um projeto generoso como é o das universidades comunitárias" é muito importante para o País.

Dilma afirmou que o fato de ter sancionado a lei que cria as instituições comunitárias teve como meta realizar o sonho de muitos brasileiros. "Se queremos chegar a ser um País desenvolvido e uma nação de princípios elevados, que não seja preconceituosa, temos que ter conhecimento da nossa história. E a educação é o caminho", reforçou.

Segundo ela, para investir em educação é preciso criar "várias receitas de bolo", afirmou, citando o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). "O nível muito baixo de inadimplência em relação ao Fies mostra a consciência das pessoas. (que pensam) Se eu pagar o Fies, estou ajudando outro a ter o Fies", exemplificou.

Ainda nesta quarta-feira, em Florianópolis, Dilma preside assinatura de contratos de financiamento entre Banco do Brasil e Estado de Santa Catarina e de dragagem do Porto de Imbituba. Mais cedo, ela participou da cerimônia de entrega de 59 motoniveladoras e 10 caminhões-caçamba para prefeituras do Estado, em São Francisco do Sul. O evento marcou também a ampliação do berço 201 do Porto da cidade do litoral norte catarinense.