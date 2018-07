Dilma diz que Estado precisa responder vozes dos que foram às ruas

"As vozes dos que foram às ruas querem melhores serviços públicos, mais médicos, mais educação, mais transporte de qualidade, mais segurança", disse Dilma em mensagem no Twitter.

"Cabe a todos nós, servidores públicos, responder essas vozes. O Estado brasileiro precisa oferecer serviços públicos de qualidade para todos, promovendo inclusão social e cidadania", acrescentou a presidente, que disse estar dirigindo-se aos servidores depois de um ano de "trabalho árduo e também de muitas conquistas".

Em junho deste ano, milhares de manifestantes tomaram as ruas de diversas cidades do país para protestar contra a má qualidade dos serviços públicos, a corrupção e até os gastos com a organização da Copa do Mundo de 2014.

As manifestações, que em um único dia levaram mais de 1 milhão de pessoas às ruas, aconteceram durante a realização da Copa das Confederações, pegando de surpresa o governo e a Fifa num evento-teste para o Mundial do ano que vem.

Em resposta aos protestos, a presidente lançou cinco pactos nacionais em prol do combate à corrupção e melhoria dos serviços públicos de transportes, saúde e educação, além da responsabilidade fiscal.

Desde então, a presidente tem viajado o país para anunciar obras de mobilidade urbana e fez dos investimentos em educação dos recursos provenientes da exploração do petróleo na camada do pré-sal tema constante de seus discursos. O programa Mais Médicos também tornou-se uma vitrine para o governo.

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)