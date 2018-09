Dilma diz que fortalecerá programa espacial

"Vamos investir no Programa Espacial Brasileiro por meio da contratação de novos profissionais para a Agência Espacial Brasileira e para os órgãos executores desse programa", escreveu a presidente em uma coluna semanal distribuída para jornais regionais na qual responde a perguntas de cidadãos.

"O uso de satélites para monitorar o território, auxiliar na previsão do tempo e prevenir e mitigar danos causados por desastres naturais é imprescindível para que ações venham a ser tomadas no tempo devido. Da mesma forma, políticas públicas como as de defesa, segurança hídrica e alimentar e de comunicações de governo, por exemplo, dependem igualmente desses equipamentos", escreveu Dilma.