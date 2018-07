Dilma diz que governo vai liberar R$ 7,3 bi para BH A presidente Dilma Rousseff adiantou nesta quarta-feira, em entrevista a rádios do sul de Minas Gerais, que o governo federal está prestes a liberar R$ 7,3 bilhões para obras de mobilidade urbana em Belo Horizonte. A demanda da prefeitura, de acordo com Dilma, foi de R$ 2,9 bilhões, e a do governo de Minas Gerais, de R$ 4,4 bilhões. "Ainda estão em fase de avaliação. Se o projeto estiver em dia, eu volto a Belo Horizonte para anunciar os R$ 7,3 bilhões", concluiu. Ela desembarcou por volta das 10 horas em Varginha (MG), onde participará nesta quarta-feira da inauguração do câmpus avançado da Universidade Federal de Alfenas.