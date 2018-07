Dilma diz que momento é de focar no governo e não em eleição

"Neste momento estou me dedicando fundamentalmente à questão do governo, à questão de levar à frente os projetos que transformam o Brasil e que beneficiam a vida da população", disse Dilma em entrevista a rádio de Belém.

A presidente viajou ao Estado para inaugurar o complexo portuário Miritituba-Barcarena, entregar máquinas e equipamentos a municípios e participar de formatura de alunos do ensino técnico, o Pronatec.

Nos últimos meses, Dilma tem intensificado as viagens pelo Brasil para inaugurar obras, anunciar investimentos e distribuir máquinas a municípios.

Ao ser questionada sobre a expectativa de alianças entre PT e PMDB, no caso do Pará especificamente para a disputa ao governo estadual e ao Senado, a presidente disse que nos Estados a aliança será muito bem-vinda quando possível, mas que na esfera nacional está mantida.

"É certo que no Brasil o PMDB faz parte da minha base de sustentação e que certamente o PMDB e o PT estarão juntos numa eleição nacional, portanto, acredito que nos Estados também sempre que isso ocorrer será muito bem-vindo. Sei que aqui no Pará, por exemplo, essa aliança entre PT e PMDB está sendo construída e me parece que já está até bastante sólida", disse.

FORÇA DO PAÍS NA COPA

Dilma também reiterou na entrevista a confiança na realização da Copa do Mundo, apesar das preocupações da Fifa com os atrasos nas obras de estádios e de infraestrutura.

Com três estádios (São Paulo, Curitiba e Cuiabá) ainda inacabados a menos de 50 dias da abertura do Mundial e com aeroportos ainda em reforma em algumas cidades, a presidente disse ter certeza que a competição "será um sucesso".

"Quero garantir a todos, primeiro, que nós fizemos a nossa parte. Os estádios estão prontos, aeroportos estão prontos, nós garantiremos a segurança nesse período", disse Dilma.

"Não tenho dúvida que tanto fora de campo como dentro de campos nós vamos mostrar a força do nosso país."

(Por Maria Pia Palermo, no Rio de Janeiro)