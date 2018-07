Dilma diz que momento é de tristeza e visita vítimas de incêndio no RS A presidente Dilma Rousseff visitou neste domingo a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, retornando mais cedo de um viagem oficial ao Chile, após um incêndio em uma casa noturna na cidade gaúcha que deixou mais de 230 mortos, e afirmou que o momento é de tristeza para todos.