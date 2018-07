Dilma diz que não pode obrigar redução de preço da cesta básica com 'bate e arrebenta' A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta sexta-feira que "não é possível" que os preços dos produtos da cesta básica aumentem depois da desoneração dos tributos federais, mas ponderou que o governo irá usar o diálogo e a persuasão com empresários, porque "a relação do prende e arrebenta acabou".