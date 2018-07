Dilma diz que 'nem amarrada' responde sobre eleição de 2010

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, potencial candidata à Presidência da República pelo PT em 2010, tentou desviar nesta quarta-feira de pergunta sobre seu desejo em participar da sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Esta resposta você não tira de mim nem amarrada", respondeu Dilma em entrevista no Palácio do Planalto. Veja Também: Dilma sobe, Serra cai, mas mantém liderança para 2010 Gráfico e números da pesquisa CNT/Sensus A ministra fazia um balanço do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) e anunciou o aumento de recursos incluídos nos planos de investimentos do governo, que completa dois anos. Gestora do programa, ela foi batizada de "mãe do PAC" pelo presidente Lula. Como foram incluídos projetos e recursos para além de 2010, quando se completa o mandato de Lula, ela foi questionada sobre seu interesse em gerir essa expansão. "O governo quer ter um candidato para fazer isso. Se serei eu ou não é outra questão", afirmou. Dada a insistência dos repórteres para averiguar seu desejo, ela disse: "eu desejo bastante que o governo tenha um candidato". Pesquisa Sensus divulgada na terça-feira indica que o governador José Serra (PSDB) caiu na preferência do eleitor, de 46,5 por cento para 42,8 por cento, mas ainda lidera a intenção de voto. Já Dilma subiu de 10,4 por cento para 13,5 por cento.