Dilma diz que nomeação de Dom Orani é uma alegria

A presidente Dilma Rousseff afirmou em sua página no Twitter que recebeu com alegria a nomeação do arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, da Ordem Cisterciense, para cardeal. "Recebi com alegria a notícia que Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio, foi tornado cardeal pelo papa", afirmou a presidente. A cerimônia que oficializará a indicação de 19 novos cardeais, entre eles Dom Orani, está marcada para o 22 de fevereiro no Vaticano.

Mais cedo, o arcebispo do Rio de Janeiro afirmou que foi pego "de surpresa" com a notícia de nomeação. "Quando soube, estava no carro, indo para um compromisso, após rezar uma missa às 8 horas. Deu um frio na barriga, porque é uma nova responsabilidade, mas depois a gente se refaz e vai aceitando a graça de Deus", afirmou.