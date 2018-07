Dilma diz que novo mandato deve propor mudanças e reformas

Durante encontro com lideranças do PSD, no Palácio do Planalto, a presidente reafirmou a necessidade de dialogar com diversos setores e partidos e disse que o principal espaço para o diálogo é o Congresso Nacional.

Dilma voltou a defender a necessidade de se fazer uma reforma política e disse que seu governo está comprometido com crescimento, combate à inflação, responsabilidade fiscal e em dar continuidade à expansão do emprego.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)