Dilma diz que pesquisa não ganha eleição; Serra desconhece

"Pesquisa não ganha eleição. Se ganhasse, seria outro mundo, não democrático", disse a candidata a jornalistas.

As últimas sondagens têm conferido à candidata larga vantagem sobre seu principal adversário, o tucano José Serra, com possibilidade de vitória no primeiro turno.

A pesquisa Sensus divulgada nesta terça-feira aponta 46,0 por cento das intenções de voto para a petista e 28,1 por cento para Serra. Marina Silva tem 8,1 por cento.

A diferença entre os dois, de 17,9 pontos, repete a distância capturada pelo último Datafolha (17 pontos), que também apontou definição de primeiro turno.

Serra afirmou não ter conhecimento do levantamento do instituto Sensus.

"Não consegui (ver)", disse o candidato após reunião com a indústria de medicamentos genéricos. "Não tenho o menor interesse. Nenhum."

