Dilma diz que região reagiu com 'sobriedade' à crise no Paraguai

Segundo Dilma, essas medidas afetariam "o povo paraguaio". O país, no entanto, está suspenso do Mercosul até a realização de eleições presidenciais em abril do ano que vem. O Brasil, que assumiu a presidência do bloco pelos próximos seis meses, defendeu desde o início o isolamento político do Paraguai, em vez de sanções econômicas.

"A nossa posição ao que aconteceu no Paraguai é uma posição que mostra a sobriedade desta região. Nós somos uma região que há 140 anos vive sem guerra, uma região pacífica... Somos uma região que fez todos os seus organismos baseados no compromisso fundamental com a democracia", disse Dilma.

O Paraguai está suspenso do Mercosul desde domingo, depois de a maioria esmagadora do Congresso paraguaio decidir na sexta-feira passada pela destituição de Lugo em menos de dois dias sob acusação de não ter cumprido suas funções adequadamente no confronto entre policiais e sem-terra que deixou 17 mortos. No mesmo dia, o vice Federico Franco assumiu como novo chefe de Estado.

O país não participou da reunião de cúpula do bloco nesta sexta-feira em Mendoza, na Argentina.

(Com reportagem adicional de Guido Nejamkis)