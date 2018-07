Dilma diz que seu projeto de governo prioriza quem mais precisa

"Represento um projeto para o Brasil e hoje são dois projetos diferentes para o Brasil que estão se confrontando. Porque eleição é isso, um cotejo de projetos", disse Dilma em evento de campanha em Salvador.

"Do meu lado, temos um projeto que diz 'o Brasil tem que ser governado para todos os brasileiros', olhando com cuidado, com prioridade para aqueles que mais precisam", acrescentou.

"Esse país tem de garantir que as pessoas tenham renda, tenham emprego, que o salário mínimo seja valorizado."

Dilma retomou a campanha no segundo turno no Nordeste, onde recebeu a maior quantidade de votos em todos os Estados no primeiro turno, com a exceção de Pernambuco. A petista recebeu 16,4 milhões de votos na região, enquanto Aécio somou 4,2 milhões na região.

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)