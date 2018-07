Dilma dobra vantagem sobre Marina no 1º turno e ultrapassa candidata do PSB no 2º A presidente Dilma Rousseff (PT) praticamente dobrou sua vantagem sobre Marina Silva (PSB) nas intenções de voto para o primeiro turno e passou a ter vantagem numérica sobre a candidata do PSB em simulação de um segundo turno, mostrou pesquisa do Datafolha divulgado nesta sexta-feira.