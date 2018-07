Dilma é aclamada candidata à reeleição em convenção do PT

Dilma lidera as pesquisas eleitorais, mas perdeu terreno nos últimos meses e com isso o favoritismo absoluto à vitória que chegou a exibir tempos atrás.

Entre os fatores que abateram as intenções de voto em Dilma estão o desempenho econômico ruim, especialmente a inflação em patamares altos, e um mau humor existente no país, que tem se direcionado aos políticos em geral e à presidente em particular.

Também pesa contra Dilma o fato de o PT completar em dezembro 12 anos no comando do país.

Seus principais adversários são Aécio Neves, do PSDB do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou entre 1995 e 2002, e Eduardo Campos, do PSB, que foi ministro do petista Luiz Inácio Lula da Silva e participou do governo Dilma até o ano passado.

