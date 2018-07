Dilma e Hollande têm primeiro encontro nesta tarde

Em sua primeira visita oficial ao Brasil, Hollande pretende agilizar as conversas de venda de aeronaves que foram interrompidas no ano passado, com o processo eleitoral francês. Diplomatas e ministros brasileiros evitam comentar sobre a questão dos caças, mas interlocutores de Hollande deixam claro que o presidente francês está empenhado em retomar a conversa.

O Itamaraty divulgou que o encontro dos dois presidente na Rio+20 vai priorizar a discussão sobre a sustentabilidade, mas a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros da França, Laurent Fabius, criou uma expectativa para o reinício, ao menos por parte do país europeu, de recomeço das negociações dos caças.

Marco Aurélio Garcia, assessor de Assuntos Internacionais, afirmou que a agenda do encontro de Dilma e Hollande é "vastíssima" e discordou que o tema será a retomada da discussão sobre os caças. Em tom de brincadeira, ele disse que a imprensa aborda o assunto porque quer "guerra". Garcia, no entanto, admitiu que "a vida é sempre um recomeço".

Além de Garcia, também participam do encontro dos dois chefes de Estado a ministra francesa Nicole Bricq (Ecologia, Desenvolvimento Sustentável e Energia) e os ministros brasileiros Antonio Patriota (Relações Exteriores) e Izabella Teixeira (Meio Ambiente).