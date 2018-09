Dilma e Lula participam de velório de Alencar no Planalto

Alencar, vice de Lula de 2003 a 2010, morreu na terça-feira em São Paulo, aos 79 anos, de falência múltipla dos órgãos após 14 anos de luta contra o câncer.

Lula, que declarara ter uma relação de "irmão" com Alencar, estava bastante emocionado e chorou por diversas vezes durante a cerimônia. Ao chegar próximo ao corpo do ex-vice, observou-o por alguns instantes, beijou-lhe a testa e chorou, amparado pela ex-primeira-dama Marisa Letícia.

Dilma também estava abatida, mas foi mais discreta. A presidente estava em Portugal acompanhando Lula para uma homenagem. Ambos anteciparam o retorno ao Brasil para participar do velório de Alencar e chegaram à cerimônia por volta de 21h25.

Cerca de 8 mil pessoas prestaram homenagem ao ex-vice no Palácio do Planalto, segundo a Presidência da República. Já pela manhã, antes da abertura do velório ao público, uma longa fila havia se formado em frente à Praça dos Três Poderes.

A expectativa era de que a cerimônia da noite fosse reservada a familiares e autoridades, mas o acesso ao público continuou liberado durante a missa.

Ministros de Estado, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entre outras autoridades e familiares, também estiveram presentes nas duas missas, realizadas pela manhã e à noite.

Pela manhã, o corpo foi recebido no Planalto com honras de chefe de Estado por Michel Temer, que estava no exercício da Presidência, e pela viúva Mariza Gomes da Silva, que acompanhou o velório durante a tarde, até a chegada de Dilma e Lula.

Temer, que acompanhou a chegada do corpo do ex-vice na base aérea de Brasília, declarou que o Brasil "perdeu um grande brasileiro" e que Alencar lhe serve como exemplo.

"Se (eu) conseguir, ainda que minimamente, reproduzir alguns gestos cívicos de Alencar, me darei por satisfeito", afirmou.

Na manhã de quinta-feira, o corpo de Alencar será velado em Belo Horizonte, em evento que também será aberto ao público. À tarde, será cremado. A expectativa é de que Dilma e Lula estejam na capital mineira para a cerimônia.

Alencar lutou por mais de 14 anos contra o câncer na região abdominal, doença que o levou a ser submetido a 17 cirurgias e várias sessões de quimioterapia. Mineiro e fundador da empresa têxtil Coteminas, deixa três filhos.

