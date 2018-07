Dilma e Marina disputam palanque no Acre A eleição deste ano no Acre poderá ter um cenário diferenciado. Os petistas Tião Viana, senador e candidato ao governo do Estado, e Jorge Viana, candidato ao Senado, podem ter duas presidenciáveis no palanque: a candidata do partido, Dilma Rousseff, e também Marina Silva, do PV, legenda coligada ao PT no Estado.