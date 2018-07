Dilma: economia com software livre já atingiu R$ 370 mi A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse hoje que o governo estima ter economizado R$ 370 milhões desde 2003 com o uso de softwares livres em órgãos públicos. Ela citou que instituições como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (CEF), além do Exército, usam plataformas baseadas no software livre. As declarações foram feitas durante discurso no 10º Fórum Internacional de Software Livre, realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).