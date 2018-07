Dilma elogia compromisso de papa com pobres antes de audiência na 4ª A presidente Dilma Rousseff elogiou nesta terça-feira o "compromisso com os pobres" do papa Francisco e disse que falará com ele, em audiência marcada para a quarta-feira, sobre a Jornada Mundial da Juventude, evento da Igreja Católica que será realizado no Brasil em julho.