Dilma elogia Paes, que evita falar em evento no Rio

Dilma disse estar orgulhora ao visitar o Rio de Janeiro com Paes no comando da cidade e defendeu a parceria entre os três níveis de governo.

"A palavra-chave é parceria, união de esforços. Quando a gente une realiza mais e melhor", disse Dilma durante entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em um breve discurso que foi interrompido por estudantes que reivindicavam mais investimento em educação.

"Aqui, foi o caso de uma parceria com o (governador Sérgio) Cabral (PMDB) e com a prefeitura e o nosso querido Eduardo Paes", disse.

O prefeito sentou-se ao lado da presidente e incitou o público a defender Dilma durante um protesto dos estudantes.

O discurso de Dilma foi interrompido por duas vezes devido a um princípio de tumulto entre seguranças e manifestantes.

"Eu não queria brigar com eles", disse Dilma a Paes e Cabral em áudio vazado durante a cerimônia.

Nesse momento, Paes pediu à plateia que gritasse em coro "olê, olê, olá, Dilma", encobrindo os gritos dos manifestantes.

Servidores de universidades federais estão em greve desde maio exigindo reajustes salariais. Na quinta-feira, Dilma já havia enfrentado manifestação de estudantes e servidores da Universidade Federal do ABC durante evento em São Bernardo do Campo, ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Pesquisa CNI/Ibope divulgada na semana passada apontou que a avaliação da população em relação a políticas para educação piorou, sendo desaprovadas por 54 por cento dos entrevistados.

O levantamento, no entanto, apontou melhora na aprovação do governo Dilma, que atingiu o maior nível desde o início do mandato da presidente.

