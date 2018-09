Dilma envia mensagem a Ronaldo: 'um exemplo de superação'

O atacante, de 34 anos, disse que vai deixar o futebol por causa das dores no corpo. Durante sua vitoriosa carreira, que inclui dois títulos mundiais com a seleção brasileira, ele passou por diversas lesões.

"Em plena atividade, o jogador, que foi um exemplo de superação, já tinha se tornado uma verdadeira lenda", afirmou Dilma em comunicado.

"Todos nós, brasileiros, seremos eternamente gratos pelas alegrias que ele nos proporcionou e pelo que fez em prol do prestígio do Brasil no mundo dos esportes."

(Por Tatiana Ramil)