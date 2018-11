Dilma escolhe peemedebista para liderar governo no Congresso

Segundo a fonte, que pediu para não ser identificada, o deputado será nomeado oficialmente nos próximos dias.

O parlamentar gaúcho disse que ainda não foi informado pelo Executivo da escolha. Questionado se já conversou com Dilma, desconversou. "Essa é uma informação que pertence à Presidência e não a mim", afirmou Mendes Ribeiro, que está no seu quinto mandato na Câmara.

Um líder de um partido aliado, que pediu para não ser identificado, afirmou que Dilma ainda não havia nomeado a liderança do Congresso, porque estaria guardando essa indicação para prestigiar algum partido que ainda estivesse descontente com a formação do segundo escalão. Seria uma espécie de prêmio de consolação, segundo o líder.

A ex-senadora e atual ministra da Pesca e Aquicultura, Ideli Salvatti (PT-SC), foi a última líder do Congresso no governo Lula.

Assim como os líderes do governo na Câmara e no Senado, o líder do governo no Congresso ajuda nas articulações políticas e no diálogo entre os ministros e os parlamentares.

(Por Jeferson Ribeiro)