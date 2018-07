Dilma: esforço para estabilizar setor elétrico evita racionamento

"Nós fizemos um grande esforço para estabilizar o setor elétrico no Brasil, para que não haja racionamento, para que as melhores práticas de segurança sejam implantadas, e isso é um projeto que passa necessariamente por uma cooperação entre o setor público e o setor privado", afirmou Dilma ao inaugurar a usina hidrelétrica Estreito.

Implantado no rio Tocantins, na divisa do Maranhão e Tocantins, o empreendimento faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).

(Texto de Maria Pia Palermo)