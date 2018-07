Dilma está satisfeita com a Rio+20, diz Carvalho

Dilma se reuniu pela manhã com Carvalho e os ministros Antonio Patriota (Itamaraty), Celso Amorim (Defesa), Helena Chagas (Comunicação Social), Gleisi Hoffmann (Casa Civil), Izabella Teixeira (Meio Ambiente), Tereza Campello (Desenvolvimento Social e Combate à Fome) e com o assessor especial Marco Aurélio Garcia para fazer um balanço da conferência.

"A presidenta está muito satisfeita, orgulhosa de termos realizado a Rio+20, que foi considerada pela própria ONU o maior evento até hoje em termos de convenções, grandes encontros e o maior evento com participação da sociedade civil", afirmou Carvalho a jornalistas. De acordo com o ministro, a presidente destacou na reunião o papel do governador Sérgio Cabral, do prefeito Eduardo Paes e a atuação das Forças Armadas.

"É importante entender que é uma vitória ter um documento. É importante que todos saibam que um documento da ONU é de costura muito difícil, basta um país dos 192 presentes se negar a assinar, não haveria o documento, há que se valorizar muito esse trabalho da nossa diplomacia", comentou Carvalho, observando que a conferência não poderia ser resumida ao documento final, que foi criticado por ambientalistas.

"A Rio+20 vai ter de ser julgada pelo conjunto da energia, das mobilizações, dos debates que ela encerrou. Seria muito pobre reduzir a Rio+20 apenas àquilo que é o documento final, que a meu juízo, já avança, mas o número de debates, manifestações, propostas, acordos, inclusive contratos econômicos, é para o Brasil sem dúvida uma enorme vitória que aos poucos vai ser reconhecida", afirmou.