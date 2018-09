Dilma estima em R$33 bi investimento em infraestrutura para Copa

"São recursos destinados à modernização e construção de aeroportos, portos, melhorias no transporte urbano, na segurança e na saúde", disse a presidente na coluna semanal "Conversa com a Presidente".

Os aeroportos são justamente o principal motivo de preocupação dos organizadores do Mundial para o sucesso do evento.

Considerados ultrapassados, os terminais brasileiros foram citados até por Pelé como possíveis motivos de "vergonha" para o Brasil na Copa, e a Fifa já disse que espera uma resposta do governo brasileiro.

Mesmo admitindo que não se trata de uma tarefa fácil, a presidente procurou afastar as preocupações quanto a um despreparo para receber o Mundial.

"Lembro que durante a Copa das Confederações, realizada na África do Sul apenas um ano antes da Copa do Mundo, dizia-se que o país não conseguiria realizar as obras necessárias a tempo. No entanto, o Mundial foi considerado um sucesso".

Dilma também projetou a criação de 330 mil novos empregos e 400 mil temporários com a edição da Copa, que deve atrair 600 mil turistas ao Brasil.

(Texto de Carmen Munari)