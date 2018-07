Dilma: 'estratégia do medo' não leva a nada e já foi derrotada

"Eu acho que essa estratégia do medo não leva a nada. Nós somos um país democrático. Eu sou uma pessoa que sei o valor da democracia", disse ela a jornalistas, referindo-se à sua prisão durante o regime militar.

Desde quinta-feira, tucanos e petistas têm trocado farpas sobre a liberdade de imprensa, após Serra afirmar em discurso para a Associação Nacional de Jornais que o atual governo e o PT restringem a liberdade de expressão.

"Nunca ligamos para nenhum editor de jornal reclamando de algum jornalista", disse Dilma.

A candidata petista participou de um comício em Mauá, no ABC paulista. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do candidato ao governo do Estado pelo PT, Aloizio Mercadante.

Em entrevista a jornalistas, Dilma afirmou não esperar que o nível da campanha caia. "Se houver baixaria, lamento muito. As pessoas vão estar destruindo suas próprias biografias."

A candidata também voltou a afirmar que não vai "subir no salto", após divulgação de pesquisa Datafolha, que apontou 17 pontos de diferença entre Dilma e Serra (PSDB).

"Eleição a gente não ganha com pesquisa, eleição a gente ganha respeitando o voto do povo brasileiro entrando na urna."

(Reportagem de Fernando Cassaro)