Dilma exalta Brasil e Blatter aponta 'lugar de destaque'

"Estamos muito satisfeitos de voltar ao Brasil, após 61 anos. Precisamos do apoio da entidades, dos comitês e do povo brasileiro para que a competição seja realizada com sucesso. A Fifa confia no Brasil, sabemos de suas habilidades. É um País que tem um lugar de destaque no futebol mundial, produzindo e reproduzindo estrelas", afirmou o dirigente, antes de chamar a presidente da República, Dilma Roussef.

Dilma deu prosseguimento ao discurso adotado por Blatter e tratou de exaltar o futebol brasileiro, além de apontar o "orgulho" do povo pelo atual momento econômico vivido pelo Brasil e convidar pessoas de todos os países do mundo para acompanhar a competição.

"Aqui nasceram alguns dos maiores craques do mundo", afirmou. "Estamos fazendo o possível para que a Copa do Mundo de 2014 seja a melhor de todos os tempos. Convido povos do mundo inteiro a conhecer o Brasil, para verem o quanto estamos preparados para receber a Copa", disse a presidente, destacando a questão da segurança, entre outras. "Nosso povo tem muitos motivos de orgulho", completou.

Dilma citou as transformações econômicas pelas quais passou o País nos últimos anos. "Em oito anos o Brasil elevou 40 milhões de brasileiros à classe média", ressaltando os esforços do governo em benefício da inclusão social.

A presidente ainda prometeu que o Brasil estará "muito bem preparado" para receber o Mundial, apesar de o País hoje estar atrasado em vários aspectos para poder abrigar a competição em 2014.

"O Brasil hoje é admirado muito mais do que pelo seu futebol, suas músicas e suas festas populares. Vocês vão encontrar um país muito bem preparado para receber a Copa. O povo brasileiro é alegre, generoso, solidário. Sabe receber a todos de maneira calorosa. Sejam bem-vindos ao Brasil, estaremos de braços abertos para receber a todos com muito carinho", acrescentou.

Logo após as palavras da presidente, um vídeo exaltando as belezas naturais e o povo brasileiro foi apresentado aos convidados, dando fim à introdução da cerimônia. Então, o secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke, subiu ao palco para dar início ao sorteio.

O evento deste sábado marca o pontapé inicial da Copa do Mundo de 2014, que terá os confrontos das Eliminatórias da competição, nos cinco continentes do planeta, definidos no sorteio promovido pela Fifa no Rio.