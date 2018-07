Dilma expressa preocupação com crise, mas vê Brasil preparado A presidente Dilma Rousseff expressou nesta sexta-feira a um grupo de petistas de alto escalão, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preocupação com a atual crise econômica na Europa, ao mesmo tempo que observou que o Brasil está preparado para enfrentá-la e o governo pronto para tomar as medidas que julgar necessárias.