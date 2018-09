Dilma fala com Obama e aceita convite para visitar os EUA

O convite foi feito durante telefonema de Obama à Dilma nesta tarde, no qual ele agradeceu a hospitalidade "maravilhosa" do governo brasileiro durante sua visita ao Brasil, no último fim de semana, disse o porta-voz da Presidência da República, Ricardo Baena.

Na rápida conversa, de cerca de cinco minutos, Obama declarou ter recebido uma "excelente acolhida" durante sua passagem por Brasília e Rio de Janeiro.

Dilma, por sua vez, se disse "satisfeita" com os resultados da visita de Obama e considerou-a um "marco" na relação entre os dois países. Na ocasião, Brasil e EUA assinaram, entre outros acordos, a criação de uma comissão para promover a cooperação econômica e comercial bilateral.

Segundo o porta-voz, os presidentes não trataram durante a conversa da votação no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), de quinta-feira, que aprovou a investigação de violação de direitos humanos no Irã. O Brasil, revertendo posição adotada em relação ao país islâmico, votou a favor da proposta apoiada pelos EUA para indicar um investigador independente.

Dilma agradeceu os elogios feitos por Obama à ela em discurso no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, no domingo.

(Por Hugo Bachega)