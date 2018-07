Dilma fala na Rio+20 sobre pacto com futuro e mudanças A presidente Dilma Rousseff abre oficialmente a Rio+20 nesta quarta-feira reforçando que os representantes das nações estão reunidos para dar "passos audaciosos, mostrar coragem e assumir responsabilidades". Ela lembrou dos compromissos estabelecidos em 1992 em torno do desenvolvimento sustentável, que colocou a erradicação da pobreza como "requisito indispensável" da ação política ligada à agenda ambiental, com a premissa de que a geração presente não se construiria em detrimento da geração futura.