Dilma fará pronunciamento para descartar risco de racionamento na 4a A presidente Dilma Rousseff fará um pronunciamento em rede nacional na quarta-feira em que descartará qualquer possibilidade de racionamento de energia no país, numa tentativa de pôr fim aos temores do mercado sobre a oferta de eletricidade no país, disse à Reuters uma fonte do governo nesta terça-feira.