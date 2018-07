Dilma faz afago ao PT em jantar com parlamentares e ministros

O encontro da noite de terça foi um afago de Dilma às bancadas do seu partido às vésperas das eleições municipais. Os parlamentares petistas nunca haviam sido recebidos em conjunto pela presidente.

O jantar foi acertado no encontro dela com o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), na última semana.

Durante cerca de duas horas, segundo relatos dos presentes, Dilma circulou entre as mesas onde estavam os convidados e tirou fotos com quem pedia -deputados, senadores e assessores-, e em especial com os candidatos a prefeito nas eleições de outubro.

Quase todos os ministros do partido compareceram. Dilma agradeceu o empenho das bancadas no semestre legislativo, mas não discursou.

Quem falou em nome do governo foi a ministra Ideli Salvatti, das Relações Institucionais, e os líderes do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), e Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM).

Desde a última semana, a presidente tem participado de jantares para melhorar a relação política com aliados. O primeiro foi com Marco Maia, recebido no Palácio da Alvorada depois de atritos com o Planalto por causa da pauta de votações da Câmara.

Na segunda-feira, foi a vez de lideranças do PSB, o presidente do partido e governador de Pernambuco Eduardo Campos, e o governador do Ceará, Cid Gomes. O partido teve atritos com o PT na formação das chapas municipais em diversos Estados e irá confrontar o PT em seis capitais, entre elas Recife, Fortaleza e Belo Horizonte.

(Reportagem de Ana Flor)