Dilma faz campanha em evento no Rio

SEM LULA - Dilma foi o centro das atenções em hospital da mulher

RIO

A inauguração do Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti (Baixada Fluminense), com a presença da pré-candidata do PT à Presidência, ministra Dilma Rousseff, e do governador Sérgio Cabral (PMDB), que tentará a reeleição, antecipou de vez a campanha. Bandeiras do PT e do PDT, antigo partido de Dilma, faixas e até carros de som agradeciam ao governador e à chefe da Casa Civil, apesar de não haver nenhum centavo de investimento federal na obra. A Justiça fixou em 6 de julho o início da propaganda eleitoral deste ano.

Após vários discursos com referências à sua candidatura, Dilma encerrou a solenidade: "Está nas nossas mãos o futuro do nosso País. Temos que construir. Não vamos deixar que as coisas deem um passo e voltem atrás." Ela disse que o atual governo inaugurou "uma época que tem duas características": a transformação e a esperança. "Nosso País mudou e essa mudança veio para ficar."

Apesar da festa, o hospital só começa a funcionar plenamente a partir do dia 22 deste mês. O diretor, Carlos Coelho, explicou que a primeira semana será reservada para desinfecção das instalações e treinamento. A inauguração foi o compromisso com maior viés eleitoral do qual Dilma participou sem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, ele estará no Rio para compromissos ao lado dela.

Ontem, Dilma foi o centro das atenções. Militantes petistas dividiam-se entre correligionários do prefeito de Nova Iguaçu, Lindberg Farias, e da ex-governadora Benedita da Silva, que disputarão em prévias a indicação à vaga ao Senado na chapa de Cabral. Apesar da rivalidade, todos gritaram o slogan "Olê, olê, olê, olá, Dilma, Dilma".

Cabral referiu-se a Dilma como "pessoa incrível que comanda um processo no Brasil que nunca se viu antes". O presidente da Assembleia Legislativa e candidato ao Senado pelo PMDB, Jorge Picciani, disse que "assim como o povo americano elegeu Barack Obama, negro, o Brasil está preparado para ser governado por uma mulher".

O presidente do PT do Rio, deputado Luiz Sérgio, disse ter pedido que os militantes não levasseem bandeiras para evitar associação com campanha eleitoral. "Mas não se tem controle dessa questão".

Até a diretora de Gás e Energia da Petrobrás, Graça Silva Foster, entrou na campanha. Ela aproveitou um público de mais de 100 pessoas em evento, na praia de Copacabana, para comemorar o Dia da Mulher, e comentou que o Brasil tem mulheres talentosas na disputa pela Presidência. "Entre elas, uma é mais talentosa do que qualquer outra que esteja concorrendo", afirmou, sem citar nomes. Após o evento, admitiu que se referia a Dilma. Mas, negou antecipação de campanha: "Em público, não disse o nome de ninguém." COLABOROU ALESSANDRA SARAIVA