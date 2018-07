Dilma faz consulta médica e exames de rotina em São Paulo

Em 31 de março, Dilma se submeteu a avaliação no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Segundo disse uma fonte do governo à Reuters naquele dia, a presidente teria feito uma tomografia e exames de rotina.

"A presidente Dilma Rousseff esteve hoje em São Paulo para consulta com seu médico, Roberto Kalil Filho. Ela entregou os exames realizados no dia 31 no Hospital das Forças Armadas em Brasília", informou o Palácio do Planalto.

"A presidente fez novas avaliações rotineiras, cumprindo o quinto ano de acompanhamento clínico desde o início do seu tratamento contra um câncer", acrescentou a Presidência da República.

Dilma, que tentará a reeleição em outubro, revelou em abril de 2009 que estava passando por tratamento para remover um linfoma, um câncer do sistema linfático. Ela se submeteu a tratamento com quimioterapia por quatro meses e faz acompanhamento no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Em 2011, a presidente foi diagnosticada com pneumonia e teve que alterar a agenda por alguns dias para se recuperar.

(Por Bruno Marfinati)