Dilma faz discurso em tom de campanha e elogia aliado Paes no RJ

"Eu tenho muito orgulho de ter apoiado o Eduardo Paes (na eleição de 2008), de ter sabido escolher", disse Dilma, durante inauguração de uma clínica médica em Parada de Lucas, subúrbio do Rio de Janeiro.

"Ele está provando nesses anos que ele vem dirigindo a prefeitura do Rio de Janeiro que ele acabou com o abandono, porque não tinha como nós fazermos parceria com a prefeitura do Rio de Janeiro antes. Era muito difícil", disse ela, ao lado do governador Sérgio Cabral (PMDB).

Cabral também fez discurso de exaltação ao aliado, chegando a chamar Paes de "prefeito da saúde".

Anfitrião do evento, Paes é pré-candidato à reeleição, com chances de vencer já no primeiro turno.

O DEM, do ex-prefeito Cesar Maia, antecessor de Paes, e o PR, do ex-governador Anthony Garotinho, estão em conversas para lançar uma chapa conjunta, possivelmente com filhos de ambos: Rodrigo Maia e Clarissa Garotinho.

Dilma, que enfrenta uma crise com partidos aliados descontentes com o espaço no governo, afirmou anteriormente que deverá se manter distante da campanha municipal onde houver disputa entre candidatos de legendas da base, situação que deve ocorrer em diversos municípios, inclusive capitais.