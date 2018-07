Dilma faz primeira manifestação a respeito do Papa No dia da renúncia oficial do Papa Bento XVI, a presidente Dilma Rousseff faz a sua primeira manifestação sobre o fato. Em nota divulgada pelo Blog do Planalto, às 6h15 de Brasília (9h15 em Roma), a presidente Dilma manifestou seu "respeito pela decisão de Vossa Santidade de renunciar à Cátedra de S. Pedro". Citou, ainda, gestos em relação ao Brasil que, na sua avaliação, significariam "apreço" distinguido ao País nestes últimos anos: "A escolha de Aparecida do Norte para sediar a V CELAM, que ensejou a sua visita ao País; a canonização do primeiro Santo brasileiro, Dom Antonio Galvão de França; assim como a histórica decisão de realizar a Jornada Mundial da Juventude na cidade do Rio de Janeiro".