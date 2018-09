Dilma: Fies terá condições de financiamento 'mais leves'

De acordo com Dilma, durante esse tempo, o beneficiado poderá arranjar um trabalho e ter renda. Segundo a Agência Brasil, a depender do curso, como Medicina, a restituição poderá ser realizada em até 20 anos. Ela afirmou também que, se o aluno que obteve financiamento pelo Fies resolver cursar licenciatura e exercer o magistério no ensino médio, em colégios públicos, o débito será "perdoado" com uma diminuição de 1% por mês de prática profissional.

Dilma lembrou ainda que o programa abrangerá estudantes com rendimento de até um salário mínimo e meio. Antes, os alunos tinham de arranjar um avalista para conseguir o empréstimo estudantil. "Agora, o próprio governo é fiador", disse.