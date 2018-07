Dilma garante construção de refinaria em PE

Dilma chamou de "aves de mau agouro" os que dizem que a refinaria não será feita, durante a inauguração de obras de combate à seca na cidade de Serra Talhada, em Pernambuco.

"Tem gente que fica falando que não vai sair a refinaria Abreu e Lima. São aves de mau agouro, aves de mau agouro que estão erradas. Porque nós vamos fazer a refinaria Abreu e Lima e logo, logo ela vai estar processando seus 230 mil barris por dia, e isto vai significar não só um ganho aqui para Pernambuco, mas para o Brasil, porque esta será a primeira refinaria em 33 anos no nosso país", disse Dilma.

A presidente também lembrou em seu discurso outros grandes projetos em construção no Nordeste.

"Nós conseguimos fazer um conjunto de obras que mostram uma nova face para esse novo Nordeste. Eu me refiro ao porto de Suape, à refinaria Abreu e Lima, duplicação de estradas federais... a integração do São Francisco", disse ela.

A refinaria Abreu e Lima está sendo erguida pela Petrobras em Pernambuco deve iniciar suas operações em maio de 2015.

Originalmente a refinaria foi concebida para ser uma parceria com a estatal venezuelana PDVSA, que teria 40 por cento do projeto, mas essa sociedade ainda não foi fechada.

A parceria entre as petrolíferas começou com um acordo selado em 2005 pelos então presidentes do Brasil e da Venezuela, Lula e Hugo Chávez, respectivamente.

A PDVSA e a Petrobras seguem negociando a sociedade mas a estatal brasileira vem construindo a refinaria sozinha.

O custo da refinaria é estimado pela Petrobras em 17,1 bilhões de dólares, mas o valor pode aumentar em 3 bilhões de dólares por pleitos de aditivos nos contratos.

(Por Laiz de Souza e Leila Coimbra)