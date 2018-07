Dilma garante reconstrução de estação na Antártida A presidente Dilma Rousseff garantiu hoje que o governo irá reconstruir a Estação Antártica Comandante Ferraz, da Marinha, destruída no sábado, por um incêndio. "Nós vamos reconstruir", afirmou ela, acrescentando que os técnicos irão definir as condições e a melhor forma de fazer isso. Ela advertiu que já havia a intenção de modernizar as instalações da estação. E agora, depois da tragédia, isto será colocado em prática.