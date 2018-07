Dilma garante recursos para ajudar em tragédia no RS A presidente Dilma Rousseff afirmou neste domingo, em coletiva concedida em território chileno, que o governo irá mobilizar todos os recursos necessários para ajudar na tragédia que matou pelo menos 245 pessoas no município gaúcho de Santa Maria. Emocionada, a presidente enviou um recado ao povo brasileiro e, principalmente, à população de Santa Maria: "Estamos juntos e, necessariamente, vamos superar este momento", afirmou Dilma com voz embargada.