Dilma: governo seguirá estimulando consumo e investimento

Em cerimônia de anúncio de um conjunto de compras governamentais, Dilma disse que a medida é um sinal de que o governo tem mecanismos para enfrentar a crise e que vai usá-los sem restrições.

"Nós temos recursos para encontrar um caminho e continuar crescendo. Primeiro evitar as consequências (da crise) e continuar crescendo", disse a presidente.

"o Brasil vai tomar as medidas necessárias para proteger a produção e os empregos no nosso país. Nós vamos criar e expandir parcerias internacionais para fazer isso, e estamos tomando todas as medidas aqui no Brasil."

Dilma fez uma avaliação da atual crise da dívida que afeta principalmente os países da zona euro, e disse que ela é mais "complexa" do que as turbulências deflagradas pela quebra do banco norte-americano Lehman Brothers.

"Nós temos esperado a cada reunião dos países europeus que uma solução mais sistemática surja e de fato assegure maior nível de confiança. Agora, esse cenário nos preocupa mas não nos amedronta", garantiu a presidente.

Para Dilma, "o Brasil será um dos países que resistirá a essa crise".

As declarações da presidente foram feitas depois que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou um programa de compras governamentais de 8,4 bilhões de reais, sendo 6 bilhões de reais de recursos que não estavam anteriormente no Orçamento, e a redução da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) de 6,0 por cento para 5,50 por cento.

(Reportagem de Tiago Pariz, Luciana Otoni e Hugo Bachega)