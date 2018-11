Dilma: impasse na solução da crise deriva de falta de decisão

"A solução dessa crise... não deriva, de jeito nenhum, da falta de dinheiro, mas deriva de decisões políticas que nós não vemos sendo tomadas em definitivo", disse a presidente durante cerimônia em Brasília para assinatura de contratação de obras de saneamento básico.

A crítica da presidente ocorre no dia seguinte ao Senado ter prorrogado, até 2015, o mecanismo que permite ao governo usar livremente até 20 por cento de sua arrecadação, a Desvinculação das Receitas da União (DRU).

A prorrogação ocorreu após um grande esforço do governo, que defende que o mecanismo é uma das ferramentas do país para amenizar os efeitos da crise econômica internacional no Brasil.

Dilma citou ainda o impasse entre congressistas norte-americanos para a elevação do teto da dívida do país, em agosto e chamou a decisão dos republicanos de postergar até o último minuto o aumento de "propositalmente destrutiva". Classificou tais decisões como "tiro no pé".

"Eu acho que o Brasil, nesta questão da relação republicana, ele está na vanguarda porque nós não temos aqui práticas como aquelas desenvolvidas em alguns países que, inclusive, países que têm a liderança internacional, em que a oposição e a situação, principalmente, não olham... para o interesse da nação", disse ela.

"Cria-se uma briga política sem fim".

Dilma comentou ainda decisão acertada durante a cúpula do Mercosul, na véspera, que permitirá que os países do bloco aumentem temporariamente as alíquotas do imposto de importação de 100 produtos.

Segundo ela, a medida permitirá combater os "efeitos mais perversos" da crise, como dumping e a desvalorização artificial de moedas.

"É uma decisão corajosa, uma decisão sábia e uma decisão que respeita as regras do jogo da Organização Mundial do Comércio", disse. "Aliás, o objetivo dessa decisão é um só: preservar os empregos dentro da região."

(Reportagem de Hugo Bachega)