Dilma inaugura unidade biotecnológica do Grupo Cristália A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta terça-feira, 13, em Itapira (SP), que a biotecnologia é a fronteira da produção de medicamentos, momentos antes da inauguração da nova planta de biotecnologia e da expansão da produção do Grupo Cristália. "Em vez de quimicamente, os produtos são feitos com células de plantas ou animais", disse. "A Cristália, empresa 100% nacional, transfere tecnologia para o sistema SUS. Isso é importante porque barateia os medicamentos", completou.