Dilma indicará ministro Zavascki, do STJ, para vaga no Supremo A presidente Dilma Rousseff decidiu indicar o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Teori Albino Zavascki para ocupar a vaga deixada pela aposentadoria do ministro Cezar Peluso no Supremo Tribunal Federal (STF), informou o Palácio do Planalto nesta segunda-feira.